«ПСЖ» дал Мбаппе 2-3 недели на принятие окончательного решения по новому контракту
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Французский «ПСЖ» хочет получить от Килиана Мбаппе окончательный ответ относительно его будущего в клубе через 2-3 недели, сообщает журналист Дани Хиль в своём «твиттере».
Владельцы хотят услышать точную позицию игрока, согласен ли он на продление контракта. В противном случае француз будет продан уже нынешним летом.
По сведению источника, близкие к эмиру Катара люди в очередной раз дали понять окружению Мбаппе, что других вариантов не существует.
Ранее стало известно, что Мбаппе может перейти в «Реал» за € 250 млн. «ПСЖ» рассматривает два варианта относительно нападающего: это либо продление контракта, либо продажа. Будущий главный тренер парижан Луис Энрике также не возражает против ухода Мбаппе.
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