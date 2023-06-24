«ПСЖ» дал Мбаппе 2-3 недели на принятие окончательного решения по новому контракту

Французский «ПСЖ» хочет получить от Килиана Мбаппе окончательный ответ относительно его будущего в клубе через 2-3 недели, сообщает журналист Дани Хиль в своём «твиттере».

Владельцы хотят услышать точную позицию игрока, согласен ли он на продление контракта. В противном случае француз будет продан уже нынешним летом.

По сведению источника, близкие к эмиру Катара люди в очередной раз дали понять окружению Мбаппе, что других вариантов не существует.

Ранее стало известно, что Мбаппе может перейти в «Реал» за € 250 млн. «ПСЖ» рассматривает два варианта относительно нападающего: это либо продление контракта, либо продажа. Будущий главный тренер парижан Луис Энрике также не возражает против ухода Мбаппе.