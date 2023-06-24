«Это что-то беспрецедентное». Мбаппе — о своём статусе лучшего бомбардира в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о прошедшем сезоне, особенно отметив свой рекорд по голам за парижскую команду.
«Это что-то беспрецедентное, историческое… Я подбирался всё ближе и ближе. Побить рекорд на «Парк де Пренс» на глазах у наших болельщиков — это что-то невообразимое. Последние минуты были экстраординарными. Я запомню это, это очень приятное воспоминание», — сказал Мбаппе в интервью клубной пресс-службе «ПСЖ».
Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории парижской команды. На счету Мбаппе 212 голов за «ПСЖ» во всех турнирах. До него рекорд принадлежал уругвайскому форварду Эдинсону Кавани.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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