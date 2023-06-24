«Можно сказать, что я трудоголик». Новичок «Челси» Нкунку рассказал о себе фанатам клуба

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку рассказал болельщикам лондонской команды, какой он игрок и что они могут ожидать от него. Француз признался, что считает себя футбольным трудоголиком.

«Что болельщики должны знать обо мне как о футболисте? Можно сказать, что я трудоголик. Я отдам всё ради клуба, болельщиков и буду помогать команде выигрывать трофеи. Буду показывать свой лучший футбол. Надеюсь, что смогу сделать их такими же счастливыми, каким являюсь я, будучи в этом клубе.

На поле я немного тихий, но могу говорить и кричать. Но я очень сосредоточен на футболе и победах. Могу сказать, что за меня всё говорит моя игра. Но, очевидно, мне важно пообщаться с парнями на поле», — сказал Нкунку в интервью пресс-службе «Челси».

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии