Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» подписал соглашение о продлении контракта с де Вреем — Романо

«Интер» подписал соглашение о продлении контракта с де Вреем — Романо
Стефан де Врей
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер» подписал соглашение о продлении контракта со Стефаном де Вреем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, контракт будет действовать до июня 2025 года с возможностью продления на следующий сезон. Официальное заявление ожидается в ближайшее время. Стефан де Врей остаётся, несмотря на попытки Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/2023 на счету де Врея 38 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Нынешний контракт игрока с миланским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Интер» занял третье место в чемпионате Италии, набрав 72 очка. Также «нерадзурри» дошли до финала Лиги чемпионов, проиграв в финале «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

Материалы по теме
«Интер» достиг соглашения с де Вреем о продлении контракта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023