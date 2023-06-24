«Интер» подписал соглашение о продлении контракта с де Вреем — Романо

«Интер» подписал соглашение о продлении контракта со Стефаном де Вреем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, контракт будет действовать до июня 2025 года с возможностью продления на следующий сезон. Официальное заявление ожидается в ближайшее время. Стефан де Врей остаётся, несмотря на попытки Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/2023 на счету де Врея 38 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Нынешний контракт игрока с миланским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Интер» занял третье место в чемпионате Италии, набрав 72 очка. Также «нерадзурри» дошли до финала Лиги чемпионов, проиграв в финале «Манчестер Сити» со счётом 0:1.