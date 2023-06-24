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Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 24 июня

Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 24 июня
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В эти дни в Румынии и Грузии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд. В турнире имеют право принимать участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Чемпионат Европы начался 21 июня и закончится 8 июля. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы, по четыре сборных в каждой.

Матчи 24 июня (время начала матчей — московское)

Группа А. Тур 2

19:00. Португалия U21 — Нидерланды U21.
19:00. Грузия U21 — Бельгия U21.

Группа B. Тур 2

19:00. Румыния U21 — Украина U21.
21:45. Испания U21 — Хорватия U21.

Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.

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