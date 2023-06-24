Промес вредит «Спартаку», а «Зенит» тащит не Малком. Всё о сезоне РПЛ. ПЛН #40

Представляем 40-й, специальный выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский разбирают завершившийся сезон РПЛ в компании бывших коллег: аналитика «Крыльев Советов» Сергея Титова и Антона Михашенка, работавшего на аналогичной должности в ряде клубов, в том числе в ЦСКА и «Рубине». Вместе разбираемся в главных тактических нюансах сезона, а ещё выбираем лучших из лучших!

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Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

01:03 — «Зенит». Как он играл и почему дело не только в Малкоме

17:15 — «Спартак». Интересно, загадочно и не совсем так, как вам могло показаться

40:23 — ЦСКА. Чем же так крут Федотов

54:13 — «Динамо». Крах Йокановича и ожидания от Лички

01:11:41 — «Ростов». У Карпина реально работало всё

01:31:06 — «Локомотив». Чего хотели немцы и что сделал Галактионов

01:42:34 — Блиц! А ещё прогноз на новый сезон