Форвард «Зенита» Матео Кассьерра женился
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра скрепил себя узами брака со своей избранницей Маргаритой, что можно узнать из социальных сетей девушки.
Фото: Социальные сети
26-летний Кассьерра провёл в «Зените» один сезон. Колумбийский нападающий сыграл 34 матча за сине-бело-голубых, отметившись в них шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. До этого Кассьерра успел поиграть в России за футбольный клуб «Сочи».
С «Зенитом» Кассьерра выиграл Суперкубок России в своём первом же официальном матче за клуб. Также колумбиец стал чемпионом страны.
Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Ранее колумбийский нападающий играл за амстердамский «Аякс» и ряд других клубов в Европе и Южной Америке.
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