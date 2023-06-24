Футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может стать игроком «Бешикташа»

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов находится в списке потенциальных трансферов «Бешикташа» под номером 10, сообщает Fotospor.

По информации источника, имя Бактиёра Зайнутдинова включено в утверждённый Шенолом Гюнешем потенциальный трансферный список, определённый скаутской командой и Чейхуном Казанджи.

25-летний игрок сможет носить чёрно-белую майку, не занимая место иностранца, потому что он гражданин Казахстана.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России (2023). В финале московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Основное время закончилось со счётом 1:1. Армейцы победили в серии пенальти (6:5).