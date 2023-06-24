Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может стать игроком «Бешикташа»

Футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может стать игроком «Бешикташа»
Бактиёр Зайнутдинов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов находится в списке потенциальных трансферов «Бешикташа» под номером 10, сообщает Fotospor.

По информации источника, имя Бактиёра Зайнутдинова включено в утверждённый Шенолом Гюнешем потенциальный трансферный список, определённый скаутской командой и Чейхуном Казанджи.

25-летний игрок сможет носить чёрно-белую майку, не занимая место иностранца, потому что он гражданин Казахстана.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России (2023). В финале московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Основное время закончилось со счётом 1:1. Армейцы победили в серии пенальти (6:5).

Материалы по теме
Эксклюзив
Зайнутдинов: пенальти — лотерея. Но когда у тебя есть Акинфеев, то не совсем лотерея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023