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В топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги семь футболистов «Баварии»

В топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги семь футболистов «Баварии»
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Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов немецкой Бундеслиги.

По итогам обновления несколько футболистов потеряли в рыночной стоимости. Больше всех подешевели полузащитник «Баварии» Леон Горецка и нападающий мюнхенцев Садио Мане. Они оба потеряли € 20 млн.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов Бундеслиги выглядит следующим образом:

  1. Леон Горецка («Бавария», € 45 млн (- € 20 млн)).
  2. Садио Мане («Бавария», € 25 млн (- € 20 млн)).
  3. Жоау Канселу («Бавария», € 50 млн (- € 10 млн)).
  4. Давид Раум («РБ Лейпциг», € 14 млн (- € 6 млн)).
  5. Томас Мюллер («Бавария», € 12 млн (- € 6 млн)).
  6. Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн (- € 5 млн)).
  7. Лерой Зане («Бавария», € 65 млн (- € 5 млн)).
  8. Лукас Эрнандес («Бавария», € 45 млн (- € 5 млн)).
  9. Патрик Шик («Байер», € 25 млн (- € 5 млн)).
  10. Андре Силва («РБ Лейпциг», € 15 млн (- € 5 млн)).
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