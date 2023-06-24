В топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги семь футболистов «Баварии»

Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов немецкой Бундеслиги.

По итогам обновления несколько футболистов потеряли в рыночной стоимости. Больше всех подешевели полузащитник «Баварии» Леон Горецка и нападающий мюнхенцев Садио Мане. Они оба потеряли € 20 млн.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов Бундеслиги выглядит следующим образом:

Леон Горецка («Бавария», € 45 млн (- € 20 млн)). Садио Мане («Бавария», € 25 млн (- € 20 млн)). Жоау Канселу («Бавария», € 50 млн (- € 10 млн)). Давид Раум («РБ Лейпциг», € 14 млн (- € 6 млн)). Томас Мюллер («Бавария», € 12 млн (- € 6 млн)). Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн (- € 5 млн)). Лерой Зане («Бавария», € 65 млн (- € 5 млн)). Лукас Эрнандес («Бавария», € 45 млн (- € 5 млн)). Патрик Шик («Байер», € 25 млн (- € 5 млн)). Андре Силва («РБ Лейпциг», € 15 млн (- € 5 млн)).

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