В топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги семь футболистов «Баварии»
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Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов немецкой Бундеслиги.
По итогам обновления несколько футболистов потеряли в рыночной стоимости. Больше всех подешевели полузащитник «Баварии» Леон Горецка и нападающий мюнхенцев Садио Мане. Они оба потеряли € 20 млн.
Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов Бундеслиги выглядит следующим образом:
- Леон Горецка («Бавария», € 45 млн (- € 20 млн)).
- Садио Мане («Бавария», € 25 млн (- € 20 млн)).
- Жоау Канселу («Бавария», € 50 млн (- € 10 млн)).
- Давид Раум («РБ Лейпциг», € 14 млн (- € 6 млн)).
- Томас Мюллер («Бавария», € 12 млн (- € 6 млн)).
- Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн (- € 5 млн)).
- Лерой Зане («Бавария», € 65 млн (- € 5 млн)).
- Лукас Эрнандес («Бавария», € 45 млн (- € 5 млн)).
- Патрик Шик («Байер», € 25 млн (- € 5 млн)).
- Андре Силва («РБ Лейпциг», € 15 млн (- € 5 млн)).
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