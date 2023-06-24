Матчи женских команд «Динамо» в Москве пройдут без зрителей после введения КТО
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Пресс-служба московского «Динамо» объявила, что матчи молодёжной и основной женских команд сегодня, 24 июня, пройдут без зрителей.
Молодёжка бело-голубых встретится со сверстницами из екатеринбургского «Урала», а основная команда проведёт встречу с «Рязанью-ВДВ». Болельщики не получат доступа на трибуны.
Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице России режима контртеррористической операции, который подразумевает отмену всех массовых мероприятий.
В нынешнем сезоне женской Суперлиги «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав после 13 сыгранных матчей 20 очков. На игру молодёжной команды бело-голубых могли прийти все желающие.
«Рязань-ВДВ» занимает шестое место в Суперлиге.
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