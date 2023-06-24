Матчи женских команд «Динамо» в Москве пройдут без зрителей после введения КТО

Пресс-служба московского «Динамо» объявила, что матчи молодёжной и основной женских команд сегодня, 24 июня, пройдут без зрителей.

Молодёжка бело-голубых встретится со сверстницами из екатеринбургского «Урала», а основная команда проведёт встречу с «Рязанью-ВДВ». Болельщики не получат доступа на трибуны.

Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице России режима контртеррористической операции, который подразумевает отмену всех массовых мероприятий.

В нынешнем сезоне женской Суперлиги «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав после 13 сыгранных матчей 20 очков. На игру молодёжной команды бело-голубых могли прийти все желающие.

«Рязань-ВДВ» занимает шестое место в Суперлиге.