«Мне сказали, что он очень хороший тренер». Новичок «Челси» Нкунку — о Почеттино
Поделиться
Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку поделился мнением о главном тренере «аристократов» Маурисио Почеттино, рассказав, что общался о нём со своими знакомыми, которые утверждали, что аргентинец хороший специалист.
«У меня ещё не было возможности поговорить с Маурисио Почеттино. Я немного поговорил о нём с некоторыми из моих друзей по Парижу. Также я обсудил его с некоторыми игроками. Мне сказали, что он очень хороший тренер, и я очень рад работать с ним», — приводит слова Нкунку пресс-служба «Челси».
О назначении Почеттино главным тренером «Челси» было объявлено весной. Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей в лондонском клубе уже 1 июля.
Материалы по теме
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
Комментарии
- 24 июня 2023
-
12:03
-
12:02
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
11:29
-
11:22
-
11:17
-
11:09
-
10:57
-
10:47
-
10:45
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:20
-
09:15
-
09:06
-
08:00
-
06:00
-
05:52
-
05:40
-
05:31
-
05:29
-
04:50
-
04:38
-
04:32
Партнерский контент