«Мне сказали, что он очень хороший тренер». Новичок «Челси» Нкунку — о Почеттино

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку поделился мнением о главном тренере «аристократов» Маурисио Почеттино, рассказав, что общался о нём со своими знакомыми, которые утверждали, что аргентинец хороший специалист.

«У меня ещё не было возможности поговорить с Маурисио Почеттино. Я немного поговорил о нём с некоторыми из моих друзей по Парижу. Также я обсудил его с некоторыми игроками. Мне сказали, что он очень хороший тренер, и я очень рад работать с ним», — приводит слова Нкунку пресс-служба «Челси».

О назначении Почеттино главным тренером «Челси» было объявлено весной. Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей в лондонском клубе уже 1 июля.

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