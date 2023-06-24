Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне сказали, что он очень хороший тренер». Новичок «Челси» Нкунку — о Почеттино

«Мне сказали, что он очень хороший тренер». Новичок «Челси» Нкунку — о Почеттино
Комментарии

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку поделился мнением о главном тренере «аристократов» Маурисио Почеттино, рассказав, что общался о нём со своими знакомыми, которые утверждали, что аргентинец хороший специалист.

«У меня ещё не было возможности поговорить с Маурисио Почеттино. Я немного поговорил о нём с некоторыми из моих друзей по Парижу. Также я обсудил его с некоторыми игроками. Мне сказали, что он очень хороший тренер, и я очень рад работать с ним», — приводит слова Нкунку пресс-служба «Челси».

О назначении Почеттино главным тренером «Челси» было объявлено весной. Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей в лондонском клубе уже 1 июля.

Материалы по теме
Кристофер Нкунку рассказал, почему решил перейти в «Челси»

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023