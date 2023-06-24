«Нефтчи» может не сыграть на турнире в Санкт-Петербурге из-за ситуации в России

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев заявил, что не знает, будет ли азербайджанский клуб принимать участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге в июле из-за политической ситуации в России. Представитель команды заявил, что проконсультируется с организаторами Кубка PARI Премьер.

«Мы пока не знаем, будем ли участвовать на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», — приводит слова Аллахвердиева «Спорт-экспресс».

Турнир в Санкт-Петербурге должен пройти с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Нефтчи», турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и санкт-петербургский «Зенит».

В некоторых регионах России 24 июня был введён режим контртеррористической операции.