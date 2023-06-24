«Ростов» обратился к представителям ЧВК «Вагнер»

Футбольный клуб «Ростов» в своём официальном телеграм-канале обратился к представителям ЧВК «Вагнер».

«Ребята Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента!» — гласит заявление «Ростова».

«Ростов» проводит сборы команды в Ростове-на-Дону. В ночь на 24 июня представители ЧВК «Вагнер» начали «вооружённый мятеж». В нескольких регионах России был введён режим контртеррористической операции.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 матчах. Главным тренером ростовчан является Валерий Карпин. Следующий сезон РПЛ начнётся в июле, розыгрыш Кубка России стартует в августе.