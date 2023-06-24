Матч молодёжной команды ЖФК ЦСКА с ЖФК «Звезда-2005» сегодня состоится без зрителей
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Домашний матч молодёжной команды ЖФК ЦСКА с ЖФК «Звезда-2005» сегодня состоится, но без зрителей, сообщает пресс-служба красно-синих.
Также сообщается, что матч основной команды ЖФК ЦСКА в Красноярске с «Енисеем» пройдёт со зрителями.
Ранее сообщалось об отмене всех футбольных матчей в столице России из-за введения режима контртеррористической операции.
Отметим, что сезон в мужских профессиональных лигах России был завершён в первой половине июня. Первый официальный матч с участием команд Российской Премьер-Лиги, высшего дивизиона чемпионата страны, пройдёт 15 июля в Казани. В игре за Суперкубок встретятся ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Сезон РПЛ начнётся в июле, а Кубок России — в августе.
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