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Матч молодёжной команды ЖФК ЦСКА с ЖФК «Звезда-2005» сегодня состоится без зрителей

Матч молодёжной команды ЖФК ЦСКА с ЖФК «Звезда-2005» сегодня состоится без зрителей
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Домашний матч молодёжной команды ЖФК ЦСКА с ЖФК «Звезда-2005» сегодня состоится, но без зрителей, сообщает пресс-служба красно-синих.

Также сообщается, что матч основной команды ЖФК ЦСКА в Красноярске с «Енисеем» пройдёт со зрителями.

Ранее сообщалось об отмене всех футбольных матчей в столице России из-за введения режима контртеррористической операции.

Отметим, что сезон в мужских профессиональных лигах России был завершён в первой половине июня. Первый официальный матч с участием команд Российской Премьер-Лиги, высшего дивизиона чемпионата страны, пройдёт 15 июля в Казани. В игре за Суперкубок встретятся ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Сезон РПЛ начнётся в июле, а Кубок России — в августе.

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