Фамейе: в связи с возвращением «Рубина» в РПЛ шансов на вызов в сборную становится больше
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Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе объяснил важность возвращения команды в Российскую Премьер-Лигу.
«Две недели назад я разговаривал с тренерским штабом сборной. Они сказали, что следят за мной. Я думаю, что у меня есть хорошие шансы, чтобы снова быть вызванным в сборную. Нужно работать и скрестить пальцы. В связи с возвращением команды в РПЛ шансов становится больше», — приводит слова Фамейе «РИА Новости Спорт».
Напомним, «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 покинул Российскую Премьер-Лигу, а в сезоне-2022/2023 выиграл турнир Первой лиги. В следующем сезоне команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.
26-летний Джоэль Фамейе провёл за сборную Ганы шесть матчей и забил два мяча.
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