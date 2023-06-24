Агент Николсона: будущее Шамара пока за «Спартаком»
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Агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал о будущем своего клиента.
«Будущее Шамара пока за «Спартаком». Если будут какие-либо изменения, вы сразу об этом узнаете», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее сообщалось, что Шамар Николсон планирует покинуть «Спартак», раздумывая над вариантами из Бельгии и Турции. По информации издания, красно-белые готовы продать форварда за сумму не меньше € 7 млн.
За «Спартак» 26-летний ямайский нападающий выступает с января 2022 года. В активе форварда 27 матчей, четыре гола и две результативные передачи. Контракт игрока, за которого москвичи отдали € 8 млн, действует до лета 2026 года.
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