«Локомотив» разгромил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 24 июня, в Москве состоялся матч 14-го тура женского чемпионата России. Встречались московский «Локомотив» и пермская «Звезда-2005». Финальный свисток зафиксировал разгромную победу красно-зелёных со счётом 3:0.

Первый в игре мяч был забит в середине второго тайма на 70-й минуте. Автором гола стала Наталья Морозова. Далее на 81-й минуте преимущество хозяев удвоила Анна Беломытцева. Окончательный счёт уже в компенсированное ко второму тайму время на 92-й минуте установила Чиноньерем Маклинс.

Таким образом, после 14-го тура в турнирной таблице женской Суперлиги московский «Локомотив» остался на третьей строчке, имея в активе 34 очка.

Пермская «Звезда-2005» расположилась в таблице на четвёртой строчке, набрав 24 очка.