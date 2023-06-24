«Локомотив» разгромил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 24 июня, в Москве состоялся матч 14-го тура женского чемпионата России. Встречались московский «Локомотив» и пермская «Звезда-2005». Финальный свисток зафиксировал разгромную победу красно-зелёных со счётом 3:0.
Первый в игре мяч был забит в середине второго тайма на 70-й минуте. Автором гола стала Наталья Морозова. Далее на 81-й минуте преимущество хозяев удвоила Анна Беломытцева. Окончательный счёт уже в компенсированное ко второму тайму время на 92-й минуте установила Чиноньерем Маклинс.
Таким образом, после 14-го тура в турнирной таблице женской Суперлиги московский «Локомотив» остался на третьей строчке, имея в активе 34 очка.
Пермская «Звезда-2005» расположилась в таблице на четвёртой строчке, набрав 24 очка.
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