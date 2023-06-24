Источник: «Зенит» хочет выкупить Михайлова у «Пари НН», чтобы перепродать его «Локомотиву»

Санкт-петербургский «Зенит» планирует провести необычную трансферную операцию с полузащитником «Пари Нижний Новгород» Ярославом Михайловым. Об этом сообщает Legalbet.
По информации источника, «Зенит» намерен воспользоваться возможностью выкупа 20-летнего полузащитника у «Пари НН» за 65 млн рублей, чтобы перепродать его московскому «Локомотиву» за 120 млн рублей. Железнодорожники уже обозначили свой интерес в приобретении Михайлова.
«Зенит» включил эту опцию во время перехода Михайлова из санкт-петербургского клуба в «Пари НН». Нижегородцы заплатили петербуржцам за футболиста 35 млн рублей.
Сам Михайлов хочет, чтобы на его переходе в «Локомотив» заработал именно нижегородский клуб. Полузащитник выступает против своего перехода в «Зенит» даже транзитом. Руководство «Пари НН» обеспокоено сложившейся ситуацией.
- 24 июня 2023
-
16:39
-
16:28
-
16:18
-
16:11
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:49
-
14:43
-
14:24
-
14:14
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:14
-
12:03
-
12:02
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
11:29
-
11:22