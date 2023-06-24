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Источник: «Зенит» хочет выкупить Михайлова у «Пари НН», чтобы перепродать его «Локомотиву»

Источник: «Зенит» хочет выкупить Михайлова у «Пари НН», чтобы перепродать его «Локомотиву»
Ярослав Михайлов и Фёдор Чалов
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Санкт-петербургский «Зенит» планирует провести необычную трансферную операцию с полузащитником «Пари Нижний Новгород» Ярославом Михайловым. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, «Зенит» намерен воспользоваться возможностью выкупа 20-летнего полузащитника у «Пари НН» за 65 млн рублей, чтобы перепродать его московскому «Локомотиву» за 120 млн рублей. Железнодорожники уже обозначили свой интерес в приобретении Михайлова.

«Зенит» включил эту опцию во время перехода Михайлова из санкт-петербургского клуба в «Пари НН». Нижегородцы заплатили петербуржцам за футболиста 35 млн рублей.

Сам Михайлов хочет, чтобы на его переходе в «Локомотив» заработал именно нижегородский клуб. Полузащитник выступает против своего перехода в «Зенит» даже транзитом. Руководство «Пари НН» обеспокоено сложившейся ситуацией.

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