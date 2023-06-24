«Пока едины — мы непобедимы!» «Факел» сделал заявление по ситуации в Воронеже

Воронежский «Факел» в своём официальном телеграм-канале опубликовал заявление, в котором сообщил, что команда продолжает работать в штатном режиме, несмотря на введение в Воронеже режима КТО.
«Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам. В случае появления новой информации возможны корректировки.
Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы!» — гласит официальное заявление клуба.
24 июня в нескольких регионах России был введён режим КТО после действий ЧВК «Вагнер».
В прошедшем сезоне РПЛ «Факел» занял 13-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе чемпионата России. Воронежцы обыграли красноярский «Енисей» и остались в РПЛ.
- 24 июня 2023
-
16:39
-
16:28
-
16:18
-
16:11
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:49
-
14:43
-
14:24
-
14:14
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:14
-
12:03
-
12:02
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
11:29
-
11:22