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«Пока едины — мы непобедимы!» «Факел» сделал заявление по ситуации в Воронеже

Воронежский «Факел» в своём официальном телеграм-канале опубликовал заявление, в котором сообщил, что команда продолжает работать в штатном режиме, несмотря на введение в Воронеже режима КТО.

«Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам. В случае появления новой информации возможны корректировки.

Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы!» — гласит официальное заявление клуба.

24 июня в нескольких регионах России был введён режим КТО после действий ЧВК «Вагнер».

В прошедшем сезоне РПЛ «Факел» занял 13-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе чемпионата России. Воронежцы обыграли красноярский «Енисей» и остались в РПЛ.