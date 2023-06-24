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Агент Джорджевича сообщил, что игрок продлит контракт с «Сочи»

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего Луки Джорджевича, сообщил, что черногорский футболист подпишет новый контракт с «Сочи».

«Джорджевич подпишет контракт с «Сочи», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

28-летний Джорджевич подписал контракт с «Сочи» в сентябре 2022 года. Он перешёл в сочинский клуб на правах свободного агента. Соглашение игрока с российской командой истекало 30 июня.

Ранее представитель Джорджевича и сам черногорский нападающий ставили под сомнение будущее футболиста в «Сочи», так как были недовольны выдвинутым клубом предложением о продлении контракта.

В 17 матчах за «Сочи» Джорджевич отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Джорджевич до перехода в «Сочи» играл в РПЛ за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».