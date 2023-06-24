«Сочи» объявил о продлении контракта с Лукой Джорджевичем

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» объявила о продлении контракта с черногорским нападающим Лукой Джорджевичем.

Детали соглашения форварда с сочинским клубом не разглашаются. Неизвестно, на какой срок Джорджевич продлил контракт с «Сочи».

Ранее о решении футболиста остаться в «Сочи» сообщил агент Джорджевича Игор Глушевич.

Джорджевич играет за «Сочи» с сентября 2022 года. Он пополнил состав команды на правах свободного агента. За это время черногорец успел провести за сочинский клуб 17 матчей, в которых смог забить два гола и сделать две результативные передачи.

28-летний Джорджевич ранее заявлял, что его не устроило первое предложение «Сочи» о продлении контракта, и ставил под сомнение своё будущее в клубе.

Джорджевич до перехода в «Сочи» играл в РПЛ за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».