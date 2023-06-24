Павел Колобков – о легионерах из ЕАЭС: вынуждены следовать межгосударственному договору

Бывший министр спорта России Павел Колобков объяснил, почему футболисты из Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана перестали считаться в России легионерами.

«У нас с белорусами Союзное государство, Минюст распорядился привести в соответствие всю нормативную базу. С тех пор, допустим, гражданам Белоруссии могут присваиваться российские спортивные разряды. Немало и других пунктов, обязательных к исполнению.

Вопрос непростой, однако он требовал решения, и другого пути, кроме как следовать межгосударственному договору, не было. Проводились обязательные консультации с футбольным руководством, другие нормативные акты автоматически обрели статус подзаконных.

Первым из «новых» легионеров стал Александр Мартынович, в 2019 году вышедший на поле сверх отведённого лимита в составе «Краснодара». Статус легионера в российском футболе подразумевает невозможность представлять на международных соревнованиях сборную России. На граждан четырёх государств ЕАЭС эта норма не распространяется, при этом все они могут выступать за сборные своих стран», — приводит слова Колобкова «Матч ТВ».