Машкарин: Чалову по силам будет более серьёзный чемпионат, чем турецкий

Селекционер московского ЦСКА Денис Машкарин оценил шансы нападающего красно-синих Фёдора Чалова заиграть в турецком чемпионате.

«Моё личное мнение, что Фёдору по силам будет более серьёзный чемпионат – Франции, Испании. Турецкий всё же стоит ниже по рангу. Не думаю, что ему будет легко в Англии, но в испанском или французском первенстве он мог бы зацепиться и быть основной ударной силой. Потому что в прошедшем сезоне в ЦСКА он доказал, что является одним из лучших бомбардиров в не самой слабой лиге.

Ради Лиги чемпионов можно. Но, как я понимаю, «Галатасарай» ведёт переговоры ещё и с Дембеле, так что Чалову надо будет выиграть эту серьёзную конкуренцию у потенциального партнёра по команде. Но я уверен, что Фёдор готов к европейскому чемпионату, а турецкая лига собирает сильных иностранцев. Так что это профессиональный шаг вперёд для него, особенно с учётом отлучения российских клубов от еврокубков», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».