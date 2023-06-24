ЦСКА победил «Енисей» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 24 июня, в Красноярске состоялся матч в рамках 14-го тура женского чемпионата России. Встречались московский ЦСКА и красноярский «Енисей». Финальный свисток зафиксировал минимальную победу красно-синих со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забила на 80-й минуте Татьяна Эводо.
Красноярский «Енисей» после 14-го тура в турнирной таблице женской Суперлиги расположился на десятой строчке, набрав семь очков.
Московский ЦСКА после этой игры поднялся на верхнюю строчку таблицы, имея в активе 39 очков. Стоит отметить, что на два очка от армейцев отстаёт «Зенит», у которого есть матч в запасе. Сине-бело-голубые сегодня, 24 июня, сыграют в рамках 14-го тура женской Суперлиги с «Рубином». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 по московскому времени.
- 24 июня 2023
-
18:00
-
17:46
-
17:35
-
17:29
-
17:20
-
17:12
-
16:56
-
16:46
-
16:39
-
16:28
-
16:18
-
16:11
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:49
-
14:43
-
14:24
-
14:14
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:26
-
12:20