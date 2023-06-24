ЦСКА победил «Енисей» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 24 июня, в Красноярске состоялся матч в рамках 14-го тура женского чемпионата России. Встречались московский ЦСКА и красноярский «Енисей». Финальный свисток зафиксировал минимальную победу красно-синих со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забила на 80-й минуте Татьяна Эводо.

Красноярский «Енисей» после 14-го тура в турнирной таблице женской Суперлиги расположился на десятой строчке, набрав семь очков.

Московский ЦСКА после этой игры поднялся на верхнюю строчку таблицы, имея в активе 39 очков. Стоит отметить, что на два очка от армейцев отстаёт «Зенит», у которого есть матч в запасе. Сине-бело-голубые сегодня, 24 июня, сыграют в рамках 14-го тура женской Суперлиги с «Рубином». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 по московскому времени.