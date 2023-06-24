Сигурдссон: в 19 лет перешёл в ЦСКА, забивал «Роме» и «Реалу». Думал, я лучший игрок мира!

Новичок английского футбольного клуба «Блэкберн Роверс» Арнор Сигурдссон рассказал о периоде своей карьеры, проведённом в ЦСКА. Напомним, исландский полузащитник выступал за московскую команду на протяжении трёх сезонов — с 2018/2019 по 2020/2021.

«Мне было всего 19 лет, когда я перешёл в ЦСКА. Я забивал «Роме» и «Реалу» и думал, что я лучший игрок в мире!

Никогда не забуду, как играл на «Сантьяго Бернабеу» против мадридского «Реала», как забил гол и сделал голевую передачу. Это была мечта.

Сейчас мне всего 24 года, а у меня уже большой опыт как на поле, так и вне его. Я прошёл через взлёты и падения и вырос», — цитирует Сигурдссона пресс-служба «Роверс».

Последние два года хавбек провёл в шведском «Норрчёпинге». В минувшем сезоне он поучаствовал в 10 матчах, забил пять голов и не отдал ни одной голевой передачи.