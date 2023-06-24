ЦСКА в Кубке России попал в группу с «Оренбургом», «Спартак» — с «Динамо» и «Краснодаром»

Завершилась жеребьёвка группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В групповом этапе примут участие 16 команд Российской Премьер-Лиги, а остальные коллективы будут выступать в Пути регионов. При жеребьёвке команды были разделены на четыре корзины согласно результатам чемпионата России предыдущего сезона.

Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».

Группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».

Группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».

Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале турнира прошлого сезона команда встречалась с «Краснодаром», Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти красно-синие одержали победу со счётом 6:5.