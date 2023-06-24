«Атлетико» может подписать Галана из «Сельты»

Мадридский «Атлетико» стремится оформить трансфер защитника «Сельты» Хави Галана, сообщает Marca. В последнее время позиции клубов сблизились, хотя в течение нескольких недель ситуация в переговорах была напряжённой.

Изначально «Сельта» запросила за Галана € 18 млн. Сейчас она готова снизить цену до € 12-15 млн, но и в таком случае «матрасники» не готовы позволить себе этот трансфер. Есть вариант с включением в сделку защитника Ману Санчеса, арендованного «Осасуной».

«Атлетико» планирует подписать Галана до начала предсезонной подготовки. Если сделка сорвётся, то мадридский клуб может переключиться на Хосе Гайю из «Валенсии» или Марка Кукурелью из «Челси».

Также клуб заинтересован в подписании полузащитников Марко Верратти из «ПСЖ» и Франка Кессье из «Барселоны».