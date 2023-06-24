«Зенит» разгромил «Рубин» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 14-го тура женской российской Суперлиги, в котором казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Гости одержали победу со счётом 3:0.

На третьей минуте Ана Диас вывела петербурженок вперёд. Вскоре Лина Якупова удвоила преимущество сине-бело-голубых. На 79-й минуте Екатерина Пантюхина довела счёт до разгромного.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России нынешнего сезона. Сине-бело-голубые набрали 40 очков в 14 матчах и опережают московский ЦСКА на одно очко. «Рубин» располагается на десятой строчке турнирной таблицы. У казанской команды семь очков. В следующем туре «Рубин» примет самарские «Крылья Советов», а «Зенит» отправится в гости к московскому «Локомотиву».