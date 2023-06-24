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Хакими может перейти в «Манчестер Сити»

Хакими может перейти в «Манчестер Сити»
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По информации источника, «горожане» ищут замену Кайлу Уолкеру и Жоау Канселу, которые, как ожидается, покинут команду. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы в его команде оказался именно Хакими.

Сообщается, что высокая цена на марокканского защитника не смущает «Ман Сити». «Горожане» готовы заплатить за молодого и талантливого игрока ту цену, которую запросит «ПСЖ».

В сезоне-2022/2023 на счету Хакими 39 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ювентуса» выкупить форвада «ПСЖ» Мауро Икарди.

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