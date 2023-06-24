«Зенит» сразу становится фаворитом». Осинькин — об итогах жеребьёвки Кубка России
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о жеребьёвке Пути РПЛ Фонбет Кубка России, по итогам которой его команда попала в одну группу с санкт-петербургским «Зенитом», грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой».
«Вообще трудно подобрать соперников, которые бы всегда устраивали. Если отталкиваться от «Зенита», то с ними всегда интересно играть. Проверить себя с сильной командой — это всегда полезно. С другой стороны, они сразу становятся фаворитами.
Будем идти от матча к матчу. За исключением «Зенита», группа ровная. Уверен, что «Балтика» и «Ахмат» думают точно так же», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
Новый розыгрыш Кубка России начнется 25–27 июля, турнир пройдёт по схеме с двойным выбыванием.
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