Гендиректор «Балтики»: с «Зенитом» в Кубке будет интересно. Везде будем играть на победу

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин поделился мнением о жеребьёвке группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Какой-то глобальной цели перед командой мы не ставим. Но как бы банально это ни звучало, хотим выигрывать в каждом матче и пройти, как можно дальше. Соперники в нашей группе? В Премьер-Лиге нет слабых соперников. [Но] со всеми можно играть. С «Зенитом» будет очень интересно. С «Крыльями Советов» и «Ахматом» мы 100% можем рассчитывать на очки, как и в матче с «Зенитом». Со всеми будем играть на победу», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новый розыгрыш Кубка России начнётся 25 июля. Турнир пройдёт по схеме с двойным выбыванием.