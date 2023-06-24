Гендиректор «Балтики»: прошлый розыгрыш Кубка показал, что новый формат имеет свои плюсы

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сказал, что у нового формата Кубка России есть свои плюсы.

«Изначально немного неоднозначное было отношение к новому формату Кубка. Но, мне кажется, что прошлый розыгрыш Кубка России показал, что этот формат имеет свои плюсы. Интерес болельщиков был достаточно высоким, в том числе за счёт этой схемы. На данном этапе мы поддерживаем формат Кубка России», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 был введён новый формат проведения Кубка России. Вместо классической кубковой системы был установлена система, состоящая из двух сеток команд: Путь регионов и Путь РПЛ. Победители каждой из сеток встречаются в финале турнира.

Победителем Кубка России 2022/2023 стал ЦСКА, победивший «Краснодар» в матче Суперфинала (1:1 в основное время и 6:5 по пенальти).