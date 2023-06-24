Агент Вендела: бразилец не вернётся в «Зенит» до стабилизации ситуации в стране

Полузащитник «Зенита» Вендел не присоединится к команде до стабилизации ситуации в России, сообщает агент 25-летнего бразильца Чезаре Барбьери.

«Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» отреагировал с пониманием», — цитирует Барбьери «Спорт-Экспресс».

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Вендел сыграл в 25 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Хавбек выступает за петербургский клуб с сезона-2020/2021. Всего за карьеру на счету Вендела 161 сыгранный матч, 23 забитых гола и 14 ассистов в рамках национальных чемпионатов.

«Зенит» стал чемпионом России сезона-2022/2023.