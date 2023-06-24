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Молодёжное Евро: украинцы обыграли румын. Португалия и Нидерланды разошлись миром

Молодёжное Евро: украинцы обыграли румын. Португалия и Нидерланды разошлись миром
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Завершились два матча молодёжного Евро-2023. В игре 2-го тура группы A Португалия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1.

Пиринейцы вышли вперёд на 20-й минуте. Голом отметился хавбек Андре Алмейда, отличившийся с передачи Педру Нету. На 78-й минуте нападающий нидерландец Брайан Бробби восстановил равновесие. Матч так и завершился — 1:1.

Таким образом, португальцы замыкают квартет A с одним очком в активе. Лидирует Грузия (4). Нидерланды делят с Бельгией второе место, набрав по два балла.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Португалия U21
Окончен
1 : 1
Нидерланды U21
1:0 Алмейда – 20'   1:1 Бробби – 78'

В матче группы B украинцы смогли одолеть сборную Румынии — 1:0. На 89-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник румын Виктор Дикан.

Украина гарантировала себе выход в плей-офф, набрав шесть очков в двух играх. В ещё одном матче второго тура группы встретятся сборные Испании и Хорватии. Начало игры в 21:45 мск.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Румыния U21
Окончен
0 : 1
Украина U21
0:1 Дикан – 89'
Удаления: нет / Ванат – 90+2'
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