Молодёжное Евро: украинцы обыграли румын. Португалия и Нидерланды разошлись миром

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Завершились два матча молодёжного Евро-2023. В игре 2-го тура группы A Португалия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1.

Пиринейцы вышли вперёд на 20-й минуте. Голом отметился хавбек Андре Алмейда, отличившийся с передачи Педру Нету. На 78-й минуте нападающий нидерландец Брайан Бробби восстановил равновесие. Матч так и завершился — 1:1.

Таким образом, португальцы замыкают квартет A с одним очком в активе. Лидирует Грузия (4). Нидерланды делят с Бельгией второе место, набрав по два балла.

В матче группы B украинцы смогли одолеть сборную Румынии — 1:0. На 89-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник румын Виктор Дикан.

Украина гарантировала себе выход в плей-офф, набрав шесть очков в двух играх. В ещё одном матче второго тура группы встретятся сборные Испании и Хорватии. Начало игры в 21:45 мск.