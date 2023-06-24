«Рома» рассматривает вариант с арендой Маккенни

«Рома» может взять в аренду полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, представители римского клуба связались с агентами игрока, чтобы обсудить ключевые детали возможного соглашения. Отмечается, что «Ювентус» в целом не против отдать 24-летнего хавбека в аренду, однако туринцы не хотят сотрудничать по данному вопросу с прямыми конкурентами за попадание в Лигу чемпионов.
Маккенни перешёл в «Лидс Юнайтед» зимой 2023 года на правах аренды. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету Маккенни 20 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о желании «Ромы» подписать хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.
- 24 июня 2023
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