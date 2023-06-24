Де Брёйне пропустит старт сезона-2023/2024
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пропустит старт нового сезона из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба «горожан».
Хавбек получил серьёзную травму в финальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Манчестер Сити»). Игрок пропустит матч за Суперкубок Англии против «Арсенала».
Бельгиец также пропустит матч первого тура нового сезона английской Премьер-лиги против «Бернли».
В медицинском штабе клуба выражают надежды на то, что футболист будет в строю к 16 августа к матчу за Суперкубок Европы против «Севильи».
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Де Брёйне провёл 32 матча, забил 7 голов и отдал 16 голевых передач. «Манчестер Сити» стал чемпионом страны.
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