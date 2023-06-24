The Times: «Манчестер Юнайтед» прекратил переговоры по Маунту и переключился на Кайседо

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Об этом сообщает The Times.

Решение рассмотреть другие варианты было принято после того, как «Челси» отклонил третье предложение манкунианцев по Маунту на сумму € 64 млн. «Челси» настаивал на € 75 млн, цене, которую «Юнайтед» считает нереалистичной, учитывая, что у 24-летнего игрока остался всего один год по контракту. Манкунианцы сосредоточились на других кандидатах в полузащиту, а приоритетной целью является Мойсес Кайседо из «Брайтона».

В прошедшем сезоне Маунт провёл 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.