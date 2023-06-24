Коновалов: больше всего в Кубке России интригует игра «Спартака» с «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал жеребьёвку Пути РПЛ Кубка России-2023/2024.

«Интересная получилась группа у «Динамо» и «Спартака». С «Краснодаром» будет активная игра. Причём со стороны обеих команд. По «Динамо» пока что-то сложно сказать, там поменялся тренер. А «Пари НН» придётся взламывать. Там работает Сергей Юран, и для нижегородцев будет дополнительной мотивацией обыграть «Спартак».

Больше всего интригует встреча «Спартака» с «Динамо». Ну и с «Краснодаром» будет любопытное противостояние. «Быки» много забивают, и, скорее всего, мы увидим много голов, потому что обе команды исповедуют атакующий футбол.

Как я отношусь к формату Кубка России? Он сложный, но всем нравится. Много матчей. Есть второй шанс, если не использовал первый и сыграл где-то неудачно», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».