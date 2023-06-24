Женская Суперлига: результаты матчей 14-го тура, положение команд

Сегодня, 24 июня, проходили матчи 14-го тура женской российской Суперлиги.
В начале игрового дня «Ростов» в гостях обыграл «Чертаново» со счётом 2:1, а «Локомотив» разгромил «Звезду-2005» — 3:0. Затем ЦСКА победил «Енисей» (1:0), а «Зенит» с разгромным счётом одолел «Рубин» (3:0). В заключительном матче игрового дня «Краснодар» разошёлся миром с «Крыльями Советов» — 1:1.
Матч «Рязань-ВДВ» — «Динамо», который должен был пройти в Московской области, был отменён в связи с напряжённой политической ситуацией.
По итогам 14-го тура «Зенит» продолжил лидировать в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 40 очков, опережая ЦСКА на один балл. На третьем месте находится «Локомотив» (34 балла), на четвёртом — «Звезда-2005» (24), на пятом — «Динамо» (20), на шестом — «Ростов» (19), на седьмом — «Рязань-ВДВ» (16), на восьмом — «Чертаново» (15), на девятом — «Краснодар» (10), на 10-м — «Рубин» (7), на 11-м — «Енисей» (7), а на 12-м — «Крылья Советов» (3).
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