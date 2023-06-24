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Александр Мостовой: у «Спартака» нормальная группа в Кубке, ничего особенного

Александр Мостовой: у «Спартака» нормальная группа в Кубке, ничего особенного
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал группу кубка России по футболу, в которой будет играть московский «Спартак».

«Понятно, что группы получились не совсем равными — так, в целом, всегда. Но не сказать, что кому-то повезло сильно меньше, чем остальным. Вообще при новом формате Кубка абсолютно неважно, кто с кем сыграет в группе.

Дальше пройдут три команды, так что шансы есть у всех команд из группы, а у лидеров — тем более. У «Спартака» нормальная группа, ничего особенного. С их составом со всеми можно играть. Возможно, «Зениту» повезло чуть больше, но как будет складываться ситуация в дальнейших этапах — никто не знает. Так что нет смысла говорить об этом сейчас», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

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