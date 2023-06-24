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Валерий Овчинников: в чемпионстве «Зенита» есть какая-то ущербность

Валерий Овчинников: в чемпионстве «Зенита» есть какая-то ущербность
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Российский специалист Валерий Овчинников высказался касательно завоевания петербургским Зенитом» чемпионского титула в сезоне-2022/2023.

«В этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян», — приводит слова Овчинникова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России в минувшем сезоне. Это пятый подряд триумф подопечных Сергея Семака в Премьер-лиге. В сезоне-2022/2023 из 74 забитых мячей — 43 на счету бразильских футболистов «Зенита».

Петербургская команда набрала 70 очков в 30 играх. Серебряным призёром стал московский ЦСКА, а тройку лидеров замкнул другой столичный клуб – «Спартак».

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