Вендел должен присоединиться к «Зениту» в ближайшие недели
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Полузащитник «Зенита» Вендел должен присоединиться к команде в ближайшие недели. Об этом сообщает Metaratings.
Слова представителя Вендела Чезаре Барбьери о том, что игрок будет оставаться в Бразилии до тех пор, пока не наладится политическая ситуация, не соответствуют действительности. Отмечается, что Барбьери – лишь один из агентов футболиста, который сейчас не имеет полномочий делать подобные высказывания.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Вендел сыграл в 25 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Хавбек выступает за петербургский клуб с сезона-2020/2021. Всего за карьеру на счету Вендела 161 сыгранный матч, 23 забитых гола и 14 ассистов в рамках национальных чемпионатов.
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