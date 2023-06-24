Гаттузо близок к переезду в Саудовскую Аравию, он выбирает из нескольких клубов

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
За специалиста борются несколько команд. Гаттузо примет решение в ближайшее время. Его агент Жорже Мендеш работает над условиями контракта.
Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», контракт с которой был расторгнут в январе с связи с неудачными выступлениями команды. На момент отставки итальянца «Валенсия» находилась на 16-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 20 очков. От зоны вылета её отделяло всего одно очко. Также под руководством Гаттузо клуб вылетел из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Атлетику» (1:3).
С 2017 года 45-летний итальянский специалист возглавлял итальянские клубы – «Милан» и «Наполи».
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