Ди Мария станет игроком «Бенфики» на следующей неделе

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария близок к тому, чтобы сменить клубную прописку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, аргентинский футболист договорился о контракте с «Бенфикой». Стороны подписали предварительное соглашение. Игрок выступал за португальскую команду с 2007 по 2010 год.

Сообщается, что Ди Мария подпишет с «Бенфикой» контракт на один год (до июня 2024).

В сезоне-2022/2023 на счету Ди Марии 40 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось о возможном продлении контракта полузащитника «Юве» Адриена Рабьо.