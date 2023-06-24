Бывший футболист «Рубина» Руссель умер в возрасте 45 лет от остановки сердца
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Бывший футболист сборной Бельгии и казанского «Рубина» Седрик Руссель умер в возрасте 45 лет от остановки сердца. Об этом сообщает La Dernere Heure.
У Русселя случился сердечный приступ, когда он сидел на террасе в кафе. Несмотря на то, что скорая помощь прибыла довольно быстро, а врачи оказывали помощь игроку на протяжении часа, спасти Седрика не удалось.
Руссель выступал за 14 различных клубов, включая английский «Вулверхэмптон», бельгийские «Гент» и «Генк», итальянскую «Брешию» и кипрский АЕК. В 2004 году Седрик провел шесть матчей за «Рубин» и забил в составе казанской команды один мяч. В 2003 году нападающий принимал участие в матчах отборочного турнира к Евро-2024 в составе национальной команды Бельгии.
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