Бывший футболист «Рубина» Руссель умер в возрасте 45 лет от остановки сердца

Бывший футболист сборной Бельгии и казанского «Рубина» Седрик Руссель умер в возрасте 45 лет от остановки сердца. Об этом сообщает La Dernere Heure.

У Русселя случился сердечный приступ, когда он сидел на террасе в кафе. Несмотря на то, что скорая помощь прибыла довольно быстро, а врачи оказывали помощь игроку на протяжении часа, спасти Седрика не удалось.

Руссель выступал за 14 различных клубов, включая английский «Вулверхэмптон», бельгийские «Гент» и «Генк», итальянскую «Брешию» и кипрский АЕК. В 2004 году Седрик провел шесть матчей за «Рубин» и забил в составе казанской команды один мяч. В 2003 году нападающий принимал участие в матчах отборочного турнира к Евро-2024 в составе национальной команды Бельгии.