Ташуев — о Кубке России: нормальный жребий. И с «Зенитом» можно играть

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Нормальный жребий. Один топ‑клуб, а остальные команды — наши конкуренты. Крепкие команды. «Балтика» амбициозна, только вышла в РПЛ, хочет себя проявить. У «Крыльев» хорошая команда. Нормальные соперники, будем анализировать.

Согласен ли с Игорем Осинькиным, что, за исключением «Зенита», группа ровная? Думаю, да. Но и с «Зенитом» можно играть. В прошлом году мы в группе с «Динамо» играли и побеждали. Так что нормальная группа. Футбол всё расставит по своим местам, — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).