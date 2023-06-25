Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» назначил Зидана и подписал Левандовского
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Французский нападающий Килиан Мбаппе был недоволен тем, что «ПСЖ» не удовлетворил его пожелания. По сообщениям журналиста и комментатора матчей Лиги 1 на Eurosport Андреса Онрубия, форварду обещали, что главным тренером клуба станет Зинедин Зидан, но этого не произошло.
Также игрок ожидал, что «ПСЖ» подпишет польского нападающего Роберта Левандовского. Мбаппе даже лично общался с Робертом до его перехода из «Баварии» в «Барселону».
Отмечается, что у Мбаппе и руководства парижан были напряжённые отношения вплоть до начала сезона-2022/2023, и первый матч французской лиги форвард пропустил именно из-за разногласий, а не из-за травмы.
Напомним, недавно Мбаппе отказался от опции продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.
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