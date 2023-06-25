Allianz хочет размещаться в названии стадиона «Челси»
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Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz желает размещаться в названии стадиона лондонского «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, у Allianz не получилось договориться с «аристократами» о рекламном размещении на футболках из-за высокой стоимости. Теперь немецкая страховая компания будет пытаться приобрести права на размещение своего названия в имени стадиона «Челси».
На данный момент арена синих называется «Стэмфорд Бридж». Ранее Allianz имел опыт размещения в названии стадиона. Компания сотрудничает с «Баварией» на протяжении 18 лет (с 2005 года).
Недавно сообщалось о поиске нового титульного спонсора лондонским клубом.
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