Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о планах команды на летние сборы

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о подготовке команды к сезону-2023/2024.
«Мы позднее других ушли в отпуск, потому что играли стыковые матчи. Дали парням отдохнуть пару недель, а сегодня начали на Бору свой первый сбор. На нем будет закладываться фундамент физической подготовки. А на 4 июля запланирован контрольный матч с ивановским «Текстильщиком». На базе «Академия 52» мы проведём его двумя составами. Каждый сыграет по 45 минут.
Второй сбор планируем провести в Москве или Подмосковье. На нём особое внимание будем уделять технико-тактическим действиям, специальной подготовке. Плюс ко всему, запланировали сыграть три матча с клубами РПЛ и Первой лиги», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
Отмечается, что первый летний сбор продлится с 24 июня по 4 июля.
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