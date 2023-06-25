Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о планах команды на летние сборы

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о подготовке команды к сезону-2023/2024.

«Мы позднее других ушли в отпуск, потому что играли стыковые матчи. Дали парням отдохнуть пару недель, а сегодня начали на Бору свой первый сбор. На нем будет закладываться фундамент физической подготовки. А на 4 июля запланирован контрольный матч с ивановским «Текстильщиком». На базе «Академия 52» мы проведём его двумя составами. Каждый сыграет по 45 минут.

Второй сбор планируем провести в Москве или Подмосковье. На нём особое внимание будем уделять технико-тактическим действиям, специальной подготовке. Плюс ко всему, запланировали сыграть три матча с клубами РПЛ и Первой лиги», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Отмечается, что первый летний сбор продлится с 24 июня по 4 июля.