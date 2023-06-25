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УЕФА планирует ввести VAR на молодёжном Евро с 1/4 финала

УЕФА планирует ввести VAR на молодёжном Евро с 1/4 финала
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Союз европейских футбольных ассоциаций собирается в срочном порядке внедрить VAR и систему фиксации гола, начиная со стадии плей-офф молодёжного чемпионата Европы – 2023, сообщает Football Italia.

Поводом стали ошибки судей в матчах групповой стадии турнира, самой громкой из которых стало незафиксированный гол после удара защитника сборной Италии Рауля Беллановы в матче с Францией. Мяч пересёк линию ворот, однако судейская бригада во главе с нидерландцем Аллардом Линдхутом этого не увидела. Италия в итоге потерпела поражение со счётом 1:2.

УЕФА пока не подтвердил, что будет внедрять VAR и систему фиксации взятия ворот. Налаживание их работы займёт время, так что технологии могут появиться на молодёжном чемпионате Европы не раньше 1 июля. Турнир принимают по четыре стадиона в Румынии и Грузии, но в играх плей-офф будут задействованы по три арены.

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